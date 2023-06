8 Die Tanzfläche in der Boa war gut gefüllt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Clubs in Stuttgart dürfen seit Mittwoch wieder öffnen. Wir haben Boa und Mica in ihrer ersten Nacht seit den monatelangen Schließungen besucht – trotz des Elefanten im Raum: Krieg in Europa.









Stuttgart - „Cordula Grüüün, Cordula Grüüün, Cordula Grüüün, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich“, der DJ lässt die Musik aussetzen. Pinkfarbenes und rotes Licht blinkt durch weiße Rauchschwaden. Junge Erwachsene stehen schwitzend dicht an dicht, heben die Hände und grölen in die Stille: „Cordula Grüüün“. Die Musik geht weiter und resoniert in den Körpern. Wir befinden uns in der Boa, dem Stuttgarter Club-Urgestein schlechthin. Donnerstag, 23 Uhr.