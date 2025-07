Club-WM: Ricken nach WM-Aus: International keiner besser als wir

2 BVB-Sportchef Lars Ricken ist zufrieden mit dem Auftreten in den USA. Foto: Bernd Thissen/dpa

Nach dem FC Bayern scheidet auch Borussia Dortmund bei der Club-WM aus. BVB-Sportchef Lars Ricken zieht nach dem 2:3 gegen Real Madrid im Viertelfinale ein zufriedenes Fazit.











East Rutherford - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken ist trotz des Viertelfinal-Ausscheidens bei der Club-WM gegen Real Madrid hochzufrieden mit dem Abschneiden in den USA. "Wir haben den BVB, die Stadt Dortmund und die Bundesliga bei der FIFA-Club-WM würdig vertreten", sagte Ricken der Deutschen Presse-Agentur nach dem spektakulären 2:3 (0:2) am Samstag in East Rutherford bei New York.