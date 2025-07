Club-WM: Neuers Rendezvous mit Paris und das implizite Wissen

3 Voller Fokus auf den Ball und Paris Saint-Germain: Manuel Neuer. Foto: Sven Hoppe/dpa

Manuel Neuer präsentiert sich in den USA in Topform - und das im 40. Lebensjahr. Der Torwart soll auch ein Bayern-Trumpf im Viertelfinale sein. Und da war doch mal was mit PSG.











Orlando - Als Einstimmung auf sein Rendezvous mit den Weltklasse-Angreifern von Paris Saint-Germain ging Manuel Neuer an die Tischtennisplatte. Aber nicht einfach so. Sondern mit zwei Schlägern in den Händen. Ein Schlag mit rechts, einer mit links - so funktioniert das beim Kapitän des FC Bayern, wie auf einem Video aus dem WM-Camp in Orlando zu sehen ist.