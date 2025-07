Club-WM in den USA: Sensation perfekt – Al-Hilal siegt mit 4:3 und schockt ManCity

1 Großer Jubel: Al Hilal ist eine Runde weiter. Foto: John Raoux/AP/dpa/John Raoux

Startrainer Pep Guardiola erlebt mit Manchester City ein Debakel bei der Club-WM. Al-Hilal aus Saudi-Arabien wirft Erling Haaland und Co. nach einem packenden 4:3 aus dem Turnier.











Pep Guardiola gratulierte noch kurz seinem überglücklichen Trainer-Kollegen Simone Inzaghi zum Sensationssieg, dann flüchtete der spanische Starcoach von Manchester City in die Stadion-Katakomben. „Es ist wirklich schade, wir waren so gut aufgestellt“, sagte der enttäuschte Guardiola, der von einem „schwierigen Spiel“ sprach, später. Der krasse Außenseiter Al-Hilal aus Saudi-Arabien hat bei der Club-WM in den USA in einem packenden Fußball-Krimi für eine echte Sensation im Achtelfinale gesorgt.