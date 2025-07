Club-WM: BVB-Aus im Viertelfinale trotz späten Comebacks gegen Real

3 Borussia Dortmund mühte sich gegen Real vergeblich. Foto: Adam Hunger/FR110666 AP/AP/dpa

East Rutherford - Die Club-Weltmeisterschaft in den USA geht ohne deutsche Beteiligung in ihre letzte Woche. Xabi Alonsos Real Madrid führte Borussia Dortmund im Viertelfinale in East Rutherford bei Manhattan beim 3:2 (2:0) 20 Minuten lang vor. Die schwache Anfangsphase des BVB war trotz einer späten Aufholjagd auch der Grund fürs Ausscheiden. Zuvor war schon der FC Bayern an Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain (0:2) gescheitert.