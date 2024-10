Club Manufaktur Schorndorf: Kleine Fluchten: Kinorevival unter neuer Regie

1 Das Kino Kleine Fluchten in Club Manufaktur hat neue Pächter. Foto: Gottfried Stoppel

Im Schorndorfer Club Manufaktur wird am Wochenende die Wiedereröffnung des Kinos Kleine Fluchten gefeiert. Die neuen Pächter wollen an das anknüpfen, was ihr Vorgänger in gut drei Jahrzehnten aufgebaut hat.











Am Samstag,12. Oktober, ist es endlich so weit, freuen sich die Fans des kleinen Programmkinos im Schorndorfer Club Manufaktur, und genau so steht es auch auf dessen Internetseiten. Das Kino Kleine Fluchten öffnet am Wochenende wieder die Kinotüren: „Nehmen Sie wieder Platz in Ihren Lieblingskinosesseln und genießen Sie besondere Filme in Wohlfühlambiente“, heißt es in der Einladung zur „filmreifen Feier zur Wiedereröffnung“.