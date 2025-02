People out, vamos! So verabschiedet sich der beliebte Club, der seit vielen Jahren eine sich immer wieder wandelnde Institution des Stuttgarter Nachtlebens war, am Samstagabend von seinen Gästen und Followern auf Instagram.

Schon im März soll es an der Eichstraße vorbei sein. 13 Jahre hat der Hybrid aus Bar und Club dann auf dem Buckel. 2012 wurde das People in ehemaligen Räumlichkeiten des Clubs 66 und des einstigen Dillon eröffnet. Das Dillon war die Keller-Verlängerung der Marshall Bar von Volker Wunder, der hier eigentlich einen dazugehörigen Club betreiben wollte. Da das Konzept aber nicht so recht funktionierte, gab er den Laden an Daniele und Fabrizio ab. Seither hatte der Club einen eigenen Eingang an der Eichstraße 16 und die Marshall Bar war wieder eine reine Bar.

Auch eine Frischekur hatte das People erst gerade hinter sich gebracht: Das Betreiber-Duo Daniele Linciano und Fabrizio Zullo hatten den Club 2021 renoviert und mit einer großen Außenterrasse ausgestattet, denn durch die Neugestaltung des Areals Eichstraße war ein komplett neuer Platz entstanden.

Betreiber Daniele Linciano und sein Team verkünden auf Instagram, dass das Kapitel Nachtleben nun endgültig vorbei sei: „Wir schauen überglücklich auf über ein Jahrzehnt HipHop-Eskalation zurück. Das Stichwort lautete Explosion, endlose Nächte bis in den späten Sonntagmorgen, viele unvergessliche Momente jeden Freitag und Samstag, darunter etliche, die manche wohl eher gerne schnell wieder vergessen hätten – aber what happens in People stays in People!“

Die beiden Gastronomen sind dabei alles andere als untätig: Linciano hatte 2020 mit Soner Özay die Pizzeria Italo Disco im Westen und die ToGo-Pizzeria Lincianos in der Steinstraße eröffnet, die mittlerweile wieder geschlossen ist. Zullo betreibt unter anderem das Lumen im Westen, das Perbacco auf der Tübinger Straße, seine Weindorf-Laube Zum Zullo und bespielte auch die Schatzi-Bar im Sonja-Merz-Zelt auf dem Canstatter Wasen.

Gleichzeitig bedanken sie sich bei ihren Gästen, Partnern, Sponsoren, DJs und bei der Marshall Bar. Das Ende des Clubs soll mit drei Closing-Wochenenden gefeiert werden. Am 22. Februar, am 1. und am 7.+8. März haben die Gäste noch einmal die Gelegenheit Ciao und Danke zum People-Team zu sagen.