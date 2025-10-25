Clownin Gardi Hutter im Theaterhaus: Eine Überdosis Kussschmatzer

Die Schweizer Clownin Gardi Hutter hat mir ihrem Solo-Programm „GardiZero“ Premiere im Theaterhaus gefeiert – eine Herausforderung.
Viel braucht Gardi Hutter nicht, um ihre eigenwilligen Geschichten zu erzählen. Die Schweizer Clownin ist bekannt und vielfach ausgezeichnet für Ihre Kunst; nun hat sie im Stuttgarter Theaterhaus die Uraufführung ihrer neuesten Produktion „GardiZero“ gefeiert. Zu Beginn trägt Hutter einen dunkel schimmernden Mantel über ausladendem Rock, ihre wirre Perücke verbirgt sie noch unter einer bauschigen Samtmütze, um ein Handgelenk schlingt sich ein hellbrauner Muff, die andere Hand steckt in einem roten Handschuh.