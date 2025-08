Eine massive Störung beim Internet-Infrastrukturanbieter Cloudflare könnte im Zusammenhang mit zahlreichen Ausfällen am Montagmittag stehen. Nutzer von Discord, PayPal, ChatGPT und weiteren Plattformen meldeten Probleme.

Am Mittag des 4. August 2025 berichteten zahlreiche Nutzer von weitreichenden Ausfällen und Störungen bei vielen bekannten Online-Diensten. Betroffen waren unter anderem Discord, die Deutsche Telekom, League of Legends, X (vormals Twitter), PayPal, OpenAI (ChatGPT) und Vinted.

Bereits ab etwa 11 Uhr deutscher Zeit häuften sich Hinweise auf Probleme – viele Webseiten und Apps luden nicht mehr, boten nur eingeschränkte Funktionalität oder waren komplett unerreichbar.

Als möglicher Auslöser der Störungen kommt der Internetdienstleister Cloudflare, einer der weltweit führenden Anbieter für Web-Security- und Performance-Dienste infrage. Zwar gibt es bisher keine endgültige Bestätigung, doch sowohl Nutzerberichte als auch aktuelle Statusmeldungen von Cloudflare deuten darauf hin, dass vor allem das Rechenzentrum in Frankfurt am Main beeinträchtigt war.

Frankfurt ist für den europäischen Datenverkehr ein zentraler Knotenpunkt. Laut Cloudflare bestanden am frühen Mittag “Netzwerk-Performance-Probleme an mehreren europäischen Standorten”, die Fehlerquelle sei erkannt und es werde an einer Lösung gearbeitet.

Warum es genau zu den Problemen kam, bleibt zunächst offen. Cloudflare selbst gab an, an der Fehlerbehebung zu arbeiten. Gegen 13 Uhr gingen die Störungsmeldungen zu den großen Diensten zurück.