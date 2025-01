Clip hat Millionen Aufrufe: Herzogin Meghan: So kommt ihr Instagram-Comeback an

Herzogin Meghan (43) startete ganz besonders ins Jahr 2025. Nachdem gemunkelt wurde, dass der Instagram-Account "@meghan" wohl der Ehefrau von Prinz Harry (40) gehört, wurde dort am 1. Januar ein Video veröffentlicht. Meghan läuft in dem Clip barfuß an einem Strand entlang. Mit dem Finger schreibt sie "2025" in den Sand, bevor sie lacht und davonläuft.

Wie unter anderem das US-Magazin "People" berichtet, soll sich Meghan auf ihre Rückkehr in die sozialen Medien gefreut haben. Es handle sich um eine Möglichkeit, mit Gemeinschaften rund um den Globus in Kontakt zu bleiben und Updates über aktuelle Projekte zu geben, an denen sie arbeitet. Der verifizierte "meghan"-Account mit der Bio "Meghan, Duchess of Sussex" und rund 662.000 Followern und der erste veröffentlichte Clip mit rund 3,6 Millionen Views (Zahlen Stand: 2. Januar, 10:30 Uhr) haben bereits für Reaktionen im Netz gesorgt.

Meghans Make-up-Artist Daniel Martin zeigt sich bei Instagram begeistert über die Social-Media-Rückkehr der 43-Jährigen. "My sis is back. Watch this space." (zu Deutsch: "Meine Schwester ist zurück. Haltet euch bereit.") schrieb er in einer Instagram Story und teilte den Clip mit dem Hashtag #Meghan und einem roten Herz-Emoji. Tennis-Star Serena Williams (43), ebenfalls eine Vertraute Meghans, teilte den Clip in einer Instagram Story mit einem mit Herzchen umgebenen Emoji.

Ohne Kommentarfunktion

Für kritische Kommentare im Netz sorgte nicht nur das Detail, dass Meghan in ihrer Bio offenbar das "The" in ihrem Titel "The Duchess of Sussex" weggelassen hat, sondern auch die Tatsache, dass Meghan die Kommentarfunktion deaktiviert hat. "Meghan Markle ist immer noch ein Feigling. [Sie] hat die Kommentare abgeschaltet", heißt es in einem Beitrag. In einem weiteren wird der "People"-Bericht kommentiert: "Meghan Markle freut sich anscheinend, mit den Leuten in Kontakt zu treten, indem sie sie daran hindert, zu kommentieren..." User fragten sich zudem, wie Meghans Rückkehr zu ihrer Aufklärung über die Gefahren von Social Media passt: "#MeghanMarkle wettert gegen das Gift, das Social Media ihrer Meinung nach ist. [...] Und das Erste, was sie im Jahr 2025 tut? Sie kehrt zu den sozialen Medien zurück."

Andere zeigen sich begeistert, dass ihre "Prinzessin Meghan" zurückgekehrt ist und haben Verständnis für die Kommentar-Maßnahme: "Würden sie ihre Haustür unverschlossen und weit geöffnet lassen, wenn ihr Haus unbeaufsichtigt ist? Warum also sind Meghans Hater so wütend, dass sie die Kommentare auf ihrem Instagram-Post abgeschaltet hat?" Eine andere Userin pflichtet bei: "Ich hoffe, sie hält ihren Kommentarbereich aus oder beschränkt sich auf ihre Freunde und Leute, denen sie vertraut."