Streit im Neckarfreibad in Esslingen: Streit eskaliert – Besucher will Polizistin schlagen

1 Die Polizei musste zum Esslinger Neckarfreibad ausrücken. Foto: dpa

Im Neckarfreibad in Esslingen (Kreis Esslingen) sind am Samstagabend zwei 43-jährige Männer so heftig aneinandergeraten, dass die Polizei gerufen werden musste. Der mutmaßliche Provokateur des Streits versuchte, eine Beamtin anzugreifen.











Link kopiert



In einem Esslinger Freibad sind am Samstagabend zwei Besucher so heftig in Streit geraten, dass die Polizei gerufen werden musste. Als die Streife vor Ort war, versuchte einer der Kontrahenten, eine Beamtin zu schlagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Streit im Neckarfreibad hatte kurz vor Schließung der Anlage begonnen, als gegen 20 Uhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Sohn die Dusche betreten wollte. Nachdem ein anderer, ebenfalls 43-jähriger Besucher ihm offensichtlich in aggressiver und provozierender Weise den Weg versperrte, kam es zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten, Bedrohungen und Beleidigungen. Der Sicherheitsdienst trennte die beiden Kontrahenten bis zum Eintreffen der Polizei.