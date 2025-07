Cliff Richard : Könnte nächstes Jahr tot sein

Von Geschwistern zu Liebhabern Sophie Turner: Liebesszenen mit Kit Harington sind "wirklich komisch"

Sophie Turner hat Fans vor ihrem neuen Film mit Kit Harington gewarnt. In "The Dreadful" spielen die ehemaligen "Game of Thrones"-Geschwister Sansa und Jon Snow Liebende - eine Erfahrung, die sie als "wirklich weird für uns alle" beschreibt.