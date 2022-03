1 Clever-Tanken ist durch die hohe Nachfrage im Moment down. Foto: Nicole Lienemann / shutterstock.com

Aufgrund der hohen Spritpreise und dem damit massiv gestiegenen Interesse an dem Service der Seite clever-tanken.de, ist diese momentan nicht erreichbar. Es gibt aber einige Alternativen, auf die Autofahrer jetzt umsteigen können.















Link kopiert

Die Webseite billig-tanken.de funktioniert im Prinzip genauso wie clever-tanken.de. Auf der Startseite gibt man seine Postleitzahl an und bekommt dann die günstigsten Tankstellen in der Umgebung angezeigt.

TankenApp

Für das Smartphone kann als Alternative zu clever-tanken.de die App TankenApp genutzt werden. Diese ist sowohl im App Store als auch im Google Play Store erhältlich. Die günstigsten Tankstellen in der Nähe werden direkt auf einer Straßenkarte angezeigt.

Lesen Sie auch: Wann ist die beste Zeit zum Tanken?

Bertha

Eine weitete kostenlose Tank-App, die die günstigsten Tankstellen in der Nähe heraussucht. Über die App kann man an einigen Tankstellen auch direkt bezahlen, ohne an die Kasse gehen zu müssen.

Tanke-Guenstig.de

Auch die Webseite tanke-guenstig.de kann genutzt werden, solange clever-tanken.de down ist. Eine App gibt es zu dem Service bislang allerdings nicht.

Auch interessant: So viel würden Benzin und Diesel ohne Steuern kosten

Mehr-Tanken.de

Zwar verzeichnet auch die Seite mehr-tanken.de laut eigenen Angaben fünfmal so viele Anfragen wie sonst durch die hohen Spritpreise, doch bislang ist die Seite noch erreichbar. Alternativ zur Webseite kann auch die App von mehr-tanken.de auf dem Smartphone verwendet werden.