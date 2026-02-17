Clever bauen, smart wohnen: So wird das Eigenheim intelligent

Fast jeder zweite Haushalt in Deutschland nutzt bereits Smart-Home-Technologie. Wer heute ein Haus baut, sollte die intelligente Vernetzung von Anfang an mitdenken - idealerweise in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Ein Überblick, worauf es ankommt.
Noch vor wenigen Jahren galten smarte Lampen und sprechende Lautsprecher als nette Spielerei für Technikbegeisterte. Heute sieht das anders aus: Laut einer repräsentativen Bitkom-Studie vom Dezember 2025 nutzen bereits 48 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens eine Smart-Home-Anwendung. 2018, also vor nicht mal zehn Jahren, waren es gerade einmal 26 Prozent. Die Entwicklung zeigt steil nach oben - und wer jetzt ein Eigenheim plant, sollte diesen Trend nicht verschlafen.