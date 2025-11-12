Clementine feiert 21. Geburtstag: Claudia Schiffer gratuliert Tochter

Claudia Schiffer (55) feiert ihre älteste Tochter auf Instagram. Das ehemalige Supermodel schreibt in einem Beitrag zu drei roten Herzen: "Alles Gute zum 21. Geburtstag, meine Clementine. Motiviert durch deinen Wissensdurst, deine Neugier und Leidenschaft könnte nichts deinen Elan, deinen Humor und dein Charisma zerstören!" Sie fügt hinzu: "Ich liebe dich so sehr, meine kleine Maus."

Zu den Glückwünschen teilt Claudia Schiffer mit ihren 2,5 Millionen Followern auch ein älteres Foto. Das Schwarzweißbild zeigt die 55-Jährige mit ihrer damals noch kleinen Tochter auf dem Arm. Die Aufnahme entstand offenbar nach einem Bad, die beiden haben Handtücher um die Haare gewickelt und strahlen in die Kamera.

Claudia Schiffer teilt selten Privates

Claudia Schiffer, die in den 1990er Jahren zu einem der bekanntesten Models der Welt wurde, ist seit 2002 mit dem britischen Filmemacher Matthew Vaughn (54) verheiratet. Das Paar lebt in England und hat drei gemeinsame Kinder. Einblicke in ihr Familienleben gewährt Schiffer allerdings nur selten. Vor einigen Monaten hatte sie sich aber auch schon mit ihrer jüngsten Tochter Cosima auf Instagram gezeigt. Die 15-Jährige durfte damals mit ihrer berühmten Mutter ein Konzert von Popstar Sabrina Carpenter (26) in London besuchen, was Schiffer für ihre Follower festhielt.

Zuvor hatte Claudia Schiffer ihrem Sohn Caspar via Instagram zum 22. Geburtstag gratuliert. In dem Beitrag zeigte sie zwei private Fotos von ihm. Auf dem einen Bild ist er als erwachsener Mann zu sehen, auf dem anderen als Kleinkind mit einem schwarzen Cocker Spaniel. Dazu schrieb sie: "Herzlichen Glückwunsch zum 22. Geburtstag, Caspar. Ein Mann, der an seinen Überzeugungen festhält, ehrlich und klug ist und mich zum Lachen bringt. Ich bin so stolz darauf, deine Mama zu sein. Hab dich lieb."