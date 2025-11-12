Clementine feiert 21. Geburtstag: Claudia Schiffer gratuliert Tochter

Claudia Schiffer teilt selten Einblicke in ihr Familienleben, nun macht sie eine Ausnahme. Zum Geburtstag von Tochter Clementine veröffentlicht sie eine emotionale Botschaft.
Claudia Schiffer (55) feiert ihre älteste Tochter auf Instagram. Das ehemalige Supermodel schreibt in einem Beitrag zu drei roten Herzen: "Alles Gute zum 21. Geburtstag, meine Clementine. Motiviert durch deinen Wissensdurst, deine Neugier und Leidenschaft könnte nichts deinen Elan, deinen Humor und dein Charisma zerstören!" Sie fügt hinzu: "Ich liebe dich so sehr, meine kleine Maus."