Cleanin‘ Women spielen in Stuttgart: Putzfrauen fegen die Langeweile weg

9 Die aktuelle musikalische Putzkolonne im Stuttgarter Stadtbahn-Untergrund, von links: Eberhard Scholl, Moni Ramoni, Alexandra Funk, Udo Schöbel, Babs Steinbock, Eki Staiger, Conny Silbermann und Martin Blum Foto: Steffen Grashoff

Die Szene-Band Cleanin‘ Women kommt ins Schwabenalter. Zu ihrem 40-jährigen Bestehen präsentiert sie beim Auftritt im Club Cann in Bad Cannstatt am 26. Oktober ihr neues Album „Lost Tapes“.











Mit alten Schachteln hat es der Schwabe sonst nicht so. Aber ein vergessener Schuhkarton mit schwarzen Kassetten und schon leicht vergilbten Hüllen sorgt nun dafür, dass die wilden 1980er und 90er in Stuttgart zurück sind. Es tauchten alte Cleanin‘-Women-Aufnahmen aus den Jahren zwischen 1984 bis 1996 auf. Die „Lost Tapes“ stammten von Konzert-Mitschnitten im Café 113 in Ulm, in der Zelle Reutlingen sowie der Röhre, dem Schlesinger und dem Basement in Stuttgart. „Wir haben gemeinsam gesagt: Das muss in die Welt“, sagt Bandleader Udo Schöbel.