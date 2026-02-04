Clean, schlicht und kreativ: Die schönsten Maniküre-Ideen für kurze Nägel

Lange Nägel waren einige Zeit das Nonplusultra. Jetzt könnten kurze Nägel ihnen den Rang ablaufen. Um richtig glänzen zu können, braucht es jedoch die passenden Designs. In dieser Sammlung ist für jeden etwas dabei.

Ist die Zeit der langen Nägel vorbei? Bisher konnten sie nicht lang genug sein. Jetzt entdecken immer mehr, dass kurze Nägel nicht nur praktisch sind, sondern auch richtig gut aussehen. Besonders der Clean-Girl-Look sieht gut aus. Aber auch vor mehr Farbe muss man nicht zurückschrecken.

Nicht einfach loslackieren Wichtig ist die richtige Vorarbeit: Die Nägel sollten zunächst geschnitten und zur gewünschten Form gefeilt werden. Ovale oder eckige Nägel wirken optisch länger, aber auch runde Nägel bieten sich an. Für ein gepflegtes, cleanes Aussehen muss die Nagelhaut eingeölt, zurückgeschoben und gegebenenfalls gekürzt werden. Dann kann das Lackieren starten.

Minimal Glam

Im ersten Schritt wird immer ein Unterlack aufgetragen, der eine langanhaltende Maniküre garantiert. Wer es minimalistisch mag, pinselt danach einen zartrosa Lack auf. Bei einer Schicht zeigt sich darunter meist noch der natürliche Nagel. Zwei Schichten versprechen ein deckendes Ergebnis.

Fehlt bislang noch der Wow-Effekt, kommen jetzt Steinchen zum Einsatz. Ein silberner Strassstein wird mittig unten auf den Nagel gesetzt. Für einen guten Halt mit einem Tropfen Überlack oder Nagelkleber befestigen. Dann kurz andrücken und warten. Eine abschließende Schicht Topcoat versiegelt das Design.

Upgrade für French Nails

Wer zu mehr Farbe bereit ist, kann French Nails bunt gestalten. Eine angesagte Farbkombination ist etwa Braun und Blau. Zunächst einen warmen Braunton auftragen und trocknen lassen. Einen Pinsel zur Hand nehmen und die Nagelspitze in einem passenden Blau lackieren.

Für die perfekte Form können auch spezielle Schablonen verwendet werden. Alternativ hilft ein Nagelstempel: Einfach die Farbe auf die Silikonoberfläche auftragen und den Stempel schräg an die Nagelspitze drücken. Schon entsteht der typische Halbmond.

Schicke Reverse French Nails

Das Prinzip der French Nails lässt sich auch umdrehen: Die Nägel werden wie gewohnt lackiert. Statt dann den oberen Nagelbogen zu betonen, setzt ein zweiter Lack am unteren Ende einen Akzent.

Besonders elegant wirkt das Nageldesign mit einer perlmuttfarbenen Basis und einem Goldton, der die halbmondförmige Kontur nachzeichnet.