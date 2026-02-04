Clean, schlicht und kreativ: Die schönsten Maniküre-Ideen für kurze Nägel

Lange Nägel waren einige Zeit das Nonplusultra. Jetzt könnten kurze Nägel ihnen den Rang ablaufen. Um richtig glänzen zu können, braucht es jedoch die passenden Designs. In dieser Sammlung ist für jeden etwas dabei.
Ist die Zeit der langen Nägel vorbei? Bisher konnten sie nicht lang genug sein. Jetzt entdecken immer mehr, dass kurze Nägel nicht nur praktisch sind, sondern auch richtig gut aussehen. Besonders der Clean-Girl-Look sieht gut aus. Aber auch vor mehr Farbe muss man nicht zurückschrecken.