Claudia Roth wird 70: Die knallbunte Grünen-Ikone

Mittlerweile ist Claudia Roth (70) schon seit vielen Jahrzehnten eine unübersehbare Figur in der deutschen Polit-Landschaft, die nicht nur durch ihren farbenfrohen Kleidungsstil, sondern auch durch ihre offene und zuweilen emotionale Art aus der Menge heraussticht. Mit ihren klaren Standpunkten in Debatten zu Menschenrechten, Antirassismus oder Kulturpolitik machte sich die alternative Polit-Ikone der Grünen in ihrer schillernden Laufbahn nicht immer nur Freunde.

Managerin der Anarcho-Band Ton Steine Scherben

Roth, die sich zuletzt in der Ampel-Koalition unter dem ehemaligen Bundeskanzler Scholz als Staatsministerin für Kultur und Medien betätigte, startete ihre Karriere im Kulturbereich. Nach einem Studium der Theaterwissenschaften, das sie schon nach zwei Semestern hinschmiss, war die am 15. Mai 1955 in Ulm geborene Politikerin ab 1975 zunächst als Dramaturgin an den Städtischen Bühnen in Dortmund beschäftigt und mischte dann in Berlin bei der politisch bewegten Theatergruppe "Hoffmanns Comic Theater" mit.

Lesen Sie auch

Dieses unter anderem von der späteren Musik-Legende Rio Reiser (1950-1996) initiierte Projekt verstand sich in der Tradition des klassischen Arbeitertheaters und fokussierte sich auf die politische Agitation von Lehrlingen und anderen vom Kapitalismus geknuteten jungen Arbeitnehmern. Ein weiteres Sprachrohr des hochpolitisierten Kollektivs stellte die 1970 gegründete Politrock-Band Ton Steine Scherben dar, die unter anderem mit der Anarcho-Hymne "Macht kaputt, was euch kaputt macht" Musikgeschichte schreiben sollte.

Ab 1982 wurde Claudia Roth zur Managerin der Band, die sich durch ein Übermaß an unbezahlten Soli-Konzerten und konzeptionell minimale Eintrittspreise zu ihren Auftritten hoch verschuldet hatte. Nach der Auflösung der Band im Jahr 1985 startete Rio Reiser erfolgreich in eine kommerzieller ausgerichtete zweite Karriere, während sich Roth auf eine Stelle als Pressesprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen bewarb, die sie auch prompt bekam.

Sprung in die Parlamente

Auf ihrem Weg geriet Claudia Roth fast zufällig auf die politische Bahn, die sie in den weiteren Jahrzehnten in zahlreiche hohe Ämter beförderte. Von 1989 bis 1998 war sie Mitglied des Europäischen Parlaments und ab 1994 Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament. 1998 gelang ihr der Sprung in den Bundestag, wo sie von 2001 bis 2002 und von 2004 bis 2013 den Posten der Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen einnahm.

Danach fungierte sie bis 2021 als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, bis sie schließlich im Kabinett von Bundeskanzler Scholz gewissermaßen wieder zu ihren kulturellen Wurzeln zurückkehrte und sich bis zum 6. Mai 2025 als Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien betätigte. Derzeit bringt sie sich als Fachsprecherin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Grünen-Fraktion weiterhin mit Herz und Seele in das demokratische Geschehen ein.

Geburtstagsparty mit Musik und Weggefährten

Dem "Augsburg Journal" verriet die umtriebige Polit-Ikone und leidenschaftliche "Nervensäge", wie sie ihren heutigen 70. Geburtstag zu verbringen gedenkt. Dort sagte sie: "Ich feiere im Kreis von Freundinnen, Weggefährtinnen und all den wunderbaren Menschen, die mich über die Jahre begleitet haben. Es wird Musik, gutes Essen und sicherlich auch den einen oder anderen emotionalen Moment geben - aber mehr verrate ich nicht."