Claudia Cardinale: Mit diesen deutschen Stars drehte die Filmdiva

Claudia Cardinale stand über 60 Jahre vor der Kamera. Im Laufe ihrer beeindruckenden Karriere durften auch zahlreiche deutsche Stars mit ihr drehen.
Im Laufe ihrer über 60 Jahre währenden Karriere kreuzte sich der Weg der französisch-italienischen Filmikone Claudia Cardinale, die am vergangenen Dienstag im Alter von 87 Jahren verstorben ist, mit jenen unzähliger Schauspielstars. Gleich in ihrem ersten Film "Goha" von 1958 wirkte sie an der Seite von Omar Sharif mit, nur zwei Jahre später traf sie in "Rocco und seine Brüder" auf Alain Delon.