Clash Royale ist derzeit nicht erreichbar – Grund dafür ist eine Wartungspause, die laut Entwicklerangaben vor rund drei Stunden begonnen hat. Im Spiel erscheint beim Öffnen die Meldung „Wartungspause“, was bedeutet: Server offline, kein Zugriff auf Kämpfe oder das Hauptmenü.

Was ist der Grund für die Wartung?

Laut einem offiziellen Post auf X (ehemals Twitter) führt das Entwicklerteam derzeit Serverwartungen durch. Gleichzeitig wird die Mega Draft Challenge überarbeitet und erneut freigeschaltet. Die gute Nachricht: Spieler behalten ihren bisherigen Fortschritt, wenn sie die Herausforderung schon begonnen hatten. „Maintenance starting now to do some server upkeep and bring the Mega Draft Challenge back. The Challenge will now run until Sunday at 9 am UTC, and you will keep your progress!“

Weitere aktuelle Probleme im Spiel

Auch auf der offiziellen Support-Seite von Clash Royale sind weitere Hinweise zu laufenden Einschränkungen zu finden:

„Merge Tactics“ wurde deaktiviert, da es ein technisches Problem gibt. Die Entwickler verweisen auf aktuelle Updates via Social Media.

2v2-Modus ist aktuell nicht verfügbar. Grund: Untersuchungen zu gemeldeten Fehlern.

Ein optionales Update wurde veröffentlicht, das laut Angaben verschiedene Probleme behebt. Spieler sollten prüfen, ob ein Update im App Store oder Play Store verfügbar ist.

Wann ist Clash Royale wieder online?

Ein genaues Ende der Wartungspause wurde nicht genannt. Erfahrungsgemäß dauern solche Serverarbeiten bei Clash Royale zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden, abhängig von der Komplexität der Änderungen. Sobald die Wartung abgeschlossen ist, verschwindet der Hinweis im Spielmenü automatisch. Bis dahin heißt es: Geduld haben – und vielleicht das Update installieren, um beim nächsten Login reibungslos weiterspielen zu können. Zudem können Spieler die offiziellen Social-Media-Kanäle im Blick behalten, um kein Update zu verpassen.