Clairton Coke Works: Explosionen bei US-Stahlfirma: Mindestens ein Toter und Dutzende Verletzte

Bei Explosionen in einer Stahlfirma in Pennsylvania stirbt mindestens eine Person, Dutzende werden verletzt. Das Unglück ereignet sich nahe Pittsburgh.

Durch Explosionen in einer Stahlfirma im US-Bundesstaat Pennsylvania ist mindestens ein Mensch getötet worden, Dutzende weitere wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich nach Behördenangaben bei dem Unternehmen Clairton Coke Works rund 25 Kilometer südöstlich von Pittsburgh. Das Werk gehört zu dem Unternehmen US Steel und ist ein bedeutender Hersteller von Koks, der zur Stahlherstellung verwendet wird.

Gouverneur Josh Shapiro schrieb im Onlinedienst X, am Montagmorgen (Ortszeit) seien dort mehrere Explosionen zu hören gewesen. Die Polizei bestätigte einen Todesfall. Der US-Senator John Fetterman schrieb auf X von Dutzenden Verletzten.

Noch Menschen unter Trümmern eingestürzter Gebäudeteile

Die Zahl der Toten könnte womöglich noch steigen: Der Bürgermeister von Pittsburgh, Richard Lattanzi, sagte dem Sender CBS, mehrere Menschen seien offenbar schwer verletzt worden. Nach Angaben von US-Medien sollen sich immer noch Menschen unter Trümmern eingestürzter Gebäudeteile befinden.

In Onlinemedien verbreitete Videos zeigten Feuerwehrleute, die vor einem zerstörten Industriegebäude gegen die Flammen kämpfen. Ob die Aufnahmen authentisch sind, ließ sich vorerst nicht überprüfen.