Clairton Coke Works: Explosionen bei US-Stahlfirma: Mindestens ein Toter und Dutzende Verletzte

Bei Explosionen in einer Stahlfirma in Pennsylvania stirbt mindestens eine Person, Dutzende werden verletzt. Das Unglück ereignet sich nahe Pittsburgh.
Durch Explosionen in einer Stahlfirma im US-Bundesstaat Pennsylvania ist mindestens ein Mensch getötet worden, Dutzende weitere wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich nach Behördenangaben bei dem Unternehmen Clairton Coke Works rund 25 Kilometer südöstlich von Pittsburgh. Das Werk gehört zu dem Unternehmen US Steel und ist ein bedeutender Hersteller von Koks, der zur Stahlherstellung verwendet wird.