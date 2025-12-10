Ein später Foulelfmeter entscheidet die Champions-League-Partie zwischen Inter und Liverpool. Im Fokus stehen dabei zwei Deutsche. Zu den beiden findet ein Ex-Star-Coach klare Worte.
Nach dem glücklichen 1:0 des FC Liverpool bei Inter Mailand haben zwei Deutsche den Zorn von Trainer-Legende Fabio Capello abbekommen. Das Champions-League-Spiel war in den Schlussminuten durch einen Elfmeterpfiff von Felix Zwayer nach einem Trikotzupfer gegen Florian Wirtz entschieden worden. „Ein Skandal!“, schimpfte Ex-Coach Capello als Experte beim Sender Sky. „Es ist eine Schande, so einen Strafstoß zu pfeifen.“