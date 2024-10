Citylauf Leonberg: Ralf Soffner übernimmt den Staffelstab

1 Citylauf-Initiator Eberhard Trinkner (re.) übergibt das Staffelholz an Ralf Soffner, der künftig als Chef-Organisator fungiert. Foto: Simon Granville

Der 28-Jährige ist Nachfolger von Eberhard Trinkner, der seit 2010 Chef-Organisator des Leonberger Citylaufes war. Seit 2016 ist der Ex-Leichtathlet im Team und weiß, welche Mammutaufgabe er übernommen hat – das erste Ziel lautet: Qualitätssicherung.











An mehreren Orten gleichzeitig sein, das konnte nicht einmal Eberhard Trinkner – obwohl die Teilnehmer, Zuschauer und Mit-Organisatoren des Leonberger Citylaufs gelegentlich just diesen Eindruck erhielten. Der Mann, der die Veranstaltung 2010 ins Leben gerufen und über die lähmende Corona-Pandemie hinaus am Leben erhalten hatte, tauchte mal hier und mal dort, also irgendwie überall auf.