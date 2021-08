1 Der Citylauf hätte dieses Jahr zum 22. Mal stattgefunden. Foto: Kuhnle

Ludwigsburg - Für Laufbegeisterte ist es eine schlechte Nachricht: Größere Rennen finden im Südwesten derzeit ohnehin nicht statt, nun ist auch der Ludwigsburger Citylauf abgesagt. Nach langem Hin und Her haben die Organisatoren das Sportevent am Donnerstag endgültig verworfen. Die Entscheidung sei „im Einvernehmen mit der Stadt Ludwigsburg und den Hauptsponsoren“ gefallen, teilte der Veranstalter Tempomacher mit. Eigentlich findet der Lauf im Sommer statt, die Organisatoren hatten zuletzt Termine Ende September favorisiert, als letztes war sogar der 30. Oktober angedacht.

Aus dem Rathaus waren noch Anfang Juli positive Signale gekommen: Grundsätzlich hatte man sich offen gezeigt. Auch das grobe Konzept stand bereits. Warum also die Absage?

Keine Sicherheit für den Herbst

Die Begründung liest sich ähnlich wie die zahlreicher Veranstalter, die in diesem Jahr bereits ihre Pläne für Sportevents, Konzerte oder Feste in den Wind geblasen hatten. Renndirektor Roy Fischer und seinem Team ist das Risiko zu groß: „Angesichts der weiterhin bestehenden Einschränkungen für Großveranstaltungen sowie aller Unsicherheiten, die aufgrund der Mutationen und einer möglichen erneuten Pandemiewelle im Herbst bestehen, ist dieser Schritt leider unausweichlich geworden“, heißt es in einer Mitteilung. Fischer verweist darauf, dass die Rechtslage im Herbst nicht vorauszusehen sei. „Wir bräuchten aber spätestens jetzt, weniger als drei Monate vor dem Rennwochenende, eine klare Planungsgrundlage. Denn eine Großveranstaltung mit so vielen Facetten ist nicht in wenigen Wochen umsetzbar.“ Es gebe keine Garantie, dass der Lauf nicht doch noch kurzfristig abgesagt werde.

An dieser Sorge hat offenbar auch der Schwenk der Politik, weg von der bloßen Betrachtung der Inzidenzzahl, nichts geändert. Von Montag an dürfen alle Menschen im Südwesten unabhängig von der Zahl der Neuinfektionen wieder am gesellschaft­lichen Leben teilnehmen – vorausgesetzt, sie sind geimpft, genesen oder getestet.

Nicht zuletzt sei die Absage des Citylaufs auch aus wirtschaftlichen Überlegungen erfolgt, so Fischer. Leicht hat er sich die Entscheidung nicht gemacht („mir blutet das Herz“), Ludwigsburgs größtes Sportevent ein zweites Mal zu canceln. Vor Corona waren zwischen 4000 und 5000 Läufer in der Innenstadt und den angrenzenden Ortsteilen unterwegs – vom Freizeit- bis zum Spitzensportler. Mit einigen Tausend Zuschauern an der Strecke, Läufen für verschiedene Altersklassen und Livemusik auf dem Rathausplatz ist der Citylauf letztlich auch ein großes, sportliches Straßenfest. Eine solche Atmosphäre sei immer noch schwer vorstellbar, so Fischer.

Termin für das kommende Jahr steht bereits fest

Oberbürgermeister Matthias Knecht kann die Entscheidung des Veranstalters nachvollziehen. „Die Inzidenzzahlen steigen und heute kann niemand voraussagen, was im Herbst sein wird. Daher ist die Absage ein schmerzhafter, aber verantwortungsvoller Schritt“. Der nächste Citylauf soll nun am 9. Juli 2022 stattfinden.