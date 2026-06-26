Citylauf-Aus in Leonberg: Auf der Fanmeile fällt die Party aus

In der Eltinger Fanmeile sollte am Samstag Hochbetrieb herrschen. Die Bäckerei Marquart, sonst Hotspot in der Carl-Schmincke-Straße, hat nun viel Ware übrig.

Das große Transparent mit der Aufschrift „Eltingen“ hängt schon. Doch die Menschenmassen, die sich beim Leonberger Citylauf in der Carl-Schmincke-Straße üblicherweise darunter versammeln, werden an diesem Samstag wegbleiben. Das Großereignis ist wegen der Dauerhitze abgesagt. Und deshalb wird es auch keine Party in der „Eltinger Fanmeile“ geben. Sie ist seit Jahren der absolute Hotspot für Läufer – ebenso für das Publikum.

Eine beliebte Anlaufstelle für die Fans beim Citylauf ist stets die Bäckerei Marquart. Hier gibt es Weck, Wurst und Wein, seit einigen Wochen auch ein kleines Straßencafé. „Wir hatten uns auf großen Andrang eingestellt“, berichtet Anabel Hirsch. „Steffen hat die ganze Woche durchgearbeitet, damit am Samstag alles reibungslos läuft.“

Die Wurst kommt in die Gefriertruhe

Der Bäckermeister Steffen Marquart und seine Partnerin hatten im September die Traditionsbäckerei im Leonberger Stadtteil Eltingen um ein Bistro erweitert, in dem nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch Snacks und Drinks serviert werden.

Für den Citylauf-Samstag hatte das Betreiber-Paar schon jede Menge Rote Würste und Fleischkäse bestellt. Die kommen jetzt erst einmal in die Gefriertruhe. „Wir machen nicht auf. Es hat ja keinen Sinn“, sagt Anabel Hirsch. Trotzdem hält sie die Absage des Laufs für richtig. „Die Gefahr, dass jemand zu Schaden gekommen wäre, ist einfach zu groß.“

Auch das Sommerfest auf dem Kirchplatz fällt flach

Allein über die Kurzfristigkeit sind die beiden nicht glücklich: „Mit etwas mehr Vorlauf hätten nicht nur wir anders disponieren können“, sagt die Chefin. Und die fest eingeplanten Einnahmen? „Die fehlen natürlich. Aber kein Euro ist es wert, die Gesundheit der Menschen zu gefährden.“

Das traditionelle Sommerfest des Obst-, Garten und Weinbauvereins, das sonst immer am Citylauf-Samstag auf dem Eltinger Kirchplatz stattfindet, fällt in diesem Jahr ebenfalls aus. Aber nicht wegen der Hitze, sondern vor allem wegen der Konkurrenz durch die Fußball-WM, hatte der Vorsitzende Martin Esslinger unserer Zeitung gesagt. Zudem müssten die Obst- und Weingärtner ihre Kräfte für die Organisation des Wengerterfestes vom 24. bis 27. Juli bündeln.