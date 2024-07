City-Treff in Winnenden: Vier Tage feiern im Herzen der Stadt

Die Wetterfrösche versprechen sommerlich warme Temperaturen – die Stadt blickt auf ein tolles Veranstaltungswochenende und freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher. Besser könnten die Voraussetzungen für den 45. City-Treff kaum sein. Traditionell wird in den kommenden vier Tagen auf und in den Straßen und Plätzen rund um den Winnender Marktplatz gefeiert. Los geht’s am Freitag, 19. Juli, um 18.30 Uhr mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth. „Wir freuen uns in diesem Jahr auf zahlreiche Neuerungen, wie die Erweiterung der Fahrgeschäfte auf dem Viehmarktplatz, die Neugestaltung des Marktplatzbereiches und die erneute Teilnahme ehemaliger Standbetreiber – alles in Zusammenarbeit mit unserer neuen City-Treff-Agentur TL-Veranstaltungsservice“, fasst der Schultes zusammen.

Programm auf mehreren Bühnen

Vom 19. bis 22. Juli dürfen die Besucher im Herzen der Stadt zahlreiche Programmpunkte auf mehreren Bühnen, kulinarische Highlights und ausgelassene Stimmung erwarten. Unter anderem verwandeln Winnender Vereine die Wallstraße in eine Festmeile mit Speisen, Getränken und Livemusik. Am Freitagabend gibt es dort ab 20 Uhr die beliebte SWR3-Party, um nur ein Beispiel zu nennen. Viele neue Überraschungen gibt es auch für die jüngeren Besucher wie die Kinder- und Jugendmeile in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendreferat, der Paulinenpflege und weiteren gemeinnützigen Organisationen aus Winnenden. Junge Talente beweisen ihr Können am Sonntag um 14.30 Uhr auf der Wallstraßenbühne.

Doch auch die älteren Semester sollen voll auf ihre Kosten kommen, verspricht der Schultes: „Freuen Sie sich auf die neue gemütliche Weinlaube mit ausgesuchten Weinen in ruhiger Atmosphäre. Tanzen Sie ausgelassen auf dem Adlerplatz bei den verschiedenen Tanzangeboten. Oder erkunden Sie die neue Festmeile auf dem Santo-Domingo-de-la-Calzada-Platz.“

Kostenlos mit dem Bus

Ausschankzeiten sind am Freitag von 18.30 bis 1 Uhr, am Samstag von 11 bis 1 Uhr, am Sonntag von 11 bis 23.30 Uhr sowie am Montag von 11 bis 23.30 Uhr. Außerdem: Am Samstag, 20. Juli, und Sonntag, 21. Juli, ist der Nahverkehr in Winnenden kostenlos. Die Regelung gilt für alle Buslinien im Stadtgebiet Winnenden und in den Stadtteilen. Ideale Bedingungen also für ein pulsierendes Fest im Herzen der Stadt.

Weitere Informationen unter: www.winnenden-entdecken.de