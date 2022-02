6 Während die blaue Nabe nach oben strebt, haben die Gondeln noch Pause. Foto: /Simon Granville

Das größte mobile Riesenrad Europas wird mitten in Ludwigsburg aufgebaut. Am Freitag, 18. Februar, soll es seinen Betrieb aufnehmen.















Link kopiert

Ludwigsburg - Anfang des Jahres hat sich das nach Aussage der Besitzer größte mobile Riesenrad Europas noch in der britischen Metropole London gedreht. Nach einem Zwischenstopp in Worms, wo der City Star – so der Name des Monstrums – durchgecheckt worden ist, wird es nun seit Donnerstag mitten im Ludwigsburg auf dem Parkplatz der Bärenwiese aufgebaut.

Monströse Nabe

Freitagvormittag gegen 11.30 Uhr. Tobias Göbel sitzt im Führerhaus und bewegt mit dem Greifarm seines 60-Tonnen-Krans die monströse Nabe des Riesenrads ganz langsam in Richtung Mast, der noch waagerecht liegt. Vorher hat sein Bruder Sebastian Göbel die am Donnerstag aufgebaute Plattform, auf der das riesige Rad stehen wird, mit Hilfe eines Nivelliergeräts und mit der Hydraulik des Rads ins Wasser gebracht, sprich horizontal ausgerichtet.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Der „City Star“ überstrahlt alle anderen Riesenräder

12 Uhr, die eine Hälfte des Masts steht mittlerweile vertikal. Sobald die Nabe an der zweiten Hälfte des Masts befestigt ist, setzt Sebastian Göbel die Hydraulikanlage des Riesenrads erneut in Bewegung. Was für eine Präzisionsarbeit am City Star, der inklusive Equipment wie Kassenhaus und Plattform rund 400 Tonnen wiegt. Gegen 12.30 Uhr steht der komplett Mast inklusive Nabe.

Das Riesenrad gehört den zwei Göbel-Brüdern, sie sind Geschäftsführer der Firma Göbel aus Worms. Die Familie besitze weitere Riesenräder und einen Autoscooter, erzählt Sebastian Göbel. Am Freitagnachmittag überragt selbst das halbe Riesenrad fast alle Gebäude im weiteren Umkreis. Am Samstag, erklärt Tobias Göbel, würden alle Speichen montiert, dann nehme der City Star die Form eines riesigen Rades an. Spätestens am Montagabend sollen die 48 Gondeln montiert sein. Dann könnte der Betrieb beginnen, theoretisch. Am Dienstag und am Mittwoch indes werde erstmal „geschmiert und geputzt“. Für Donnerstag haben sich die Prüfer des Technischen Überwachungsvereins angekündigt. Am Freitag, 18. Februar, soll der Betrieb beginnen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Lebewohl, Riesenrad – bis bald!

Die Pandemie mache der Firma zu schaffen, sagen die Göbels. Im ersten Corona-Jahr sei fünf Monate lang überhaupt nichts gegangen. Und nach wie vor fallen allerorten die Jahrmärkte und sonstige Feste leider aus. Der City Star werde „mindestens drei Monate“ lang in Ludwigsburg stehen, sagt Tobias Göbel, eventuell auch deutlich länger. Gut möglich also, dass sich das imposante Riesenrad auch im Sommer noch mitten in der Barockstadt drehen wird. Aber abwarten. Der Ausblick von oben dürfte jedenfalls gigantisch sein. Der City Star ist 70 Meter hoch und überragt das Marstall-Center deutlich und ganz knapp sogar die Friedenskirche.

Das Rad hat elf Millionen Euro gekostet

Das Riesenrad hat nach Auskunft der Besitzer rund elf Millionen Euro gekostet. Es wurde von einer Spezialfirma in den Niederlanden gebaut und Ende 2019 fertiggestellt. Aus Sicht der Besitzer im Rückblick ein schlechter Zeitpunkt, denn wenige Monate später begann die Pandemie.

Eine Fahrt dauert etwa 15 Minuten

Der City Star soll von Freitag, 18. Februar, an täglich von 11 bis 20 Uhr in Betrieb sein. In jede Gondel passen bist zu sechs Personen. Tickets kosten zehn Euro, ermäßigt acht Euro, Kinder bis zwölf Jahre bezahlen fünf Euro, Kleinkinder bis zwei Jahre sind frei. Wegen der Corona-Bestimmungen sind pro Kabine nur Familien oder Gruppen zugelassen, auch Einzelpersonen oder Paare fahren allein in der Kabine. Eine Fahrt dauert etwa 15 Minuten, in dieser Zeit dreht sich das Riesenrad in der Regel zwei- bis viermal.

Das Rad wird mit 380 Volt Starkstrom betrieben, es hat etwa 100 000 LED-Leuchten. Die geschlossenen Gondeln sind klimatisiert und haben ein Panoramadach. Nach Aussage der Besitzer sind die Gondeln auch geeignet für Rollstuhlfahrer. Die Türen sind vierfach gesichert.