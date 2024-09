City-Star Ludwigsburg: Tschüss, liebes Riesenrad

Nach sechs Monaten beendet das größte reisende Riesenrad der Welt sein Gastspiel in Ludwigsburg. Am Sonntag, 8. September, 20 Uhr, ist Schluss.

Das Riesenrad auf der Bärenwiese in Ludwigsburg zieht weiter. Noch bis Sonntag, 20 Uhr, kann man dort seine Runden mit grandiosem Ausblick drehen, am Montag beginnt der Abbau. „Mehr als 150 000 Besucher in sechs Monaten. Wir sagen ‚Danke Ludwigsburg!’“, freut sich das Team von Eventstifter, das den City-Star der Schausteller-Familie Göbel erneut nach Ludwigsburg gebracht hat.

Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Dauergartenausstellung Blühendes Barock, drehte das knapp 70 Meter hohe Riesenrad auf dem Parkplatz Bärenwiese in den vergangenen sechs Monaten seine Runden.

„Mit City-Star, Schloss, Blühendem Barock und der Kürbisausstellung sowie der venezianischen Messe hat Ludwigsburg an diesem Wochenende ein Angebot, das seinesgleichen sucht“, sagt Lilly Scholz. Im Sommer seien mit Brautagen, Weinlaube, dem Open-Air-Kino sowie dem Circus Roncalli noch attraktive Veranstaltungen dazugekommen, die lange nachwirkten. Insgesamt lässt sich bereits jetzt auf einen ereignisreichen Sommer in Ludwigsburg zurückblicken, so Lilly Scholz.

19 Dinner und zehn Weinproben fanden statt

Wie vor zwei Jahren wird das Riesenrad von Montag an Stück für Stück abgebaut. Foto: Sandra Lesacher

Mit dem Ende der Laufzeit gehen auch die Genussfahrten im Riesenrad in die letzte Runde. Insgesamt 19 Dinner und zehn Weinproben fanden im City-Star statt. Die letzte Weinprobe gibt es am Samstag, 7. September, um 20 Uhr.

Dann heißt es am Sonntag tschüss sagen. Das ist schade, aber „was wäre ein mobiles Riesenrad ohne wechselnden Standort?“, so Lilly Scholz. Jetzt zieht der City-Star weiter nach Landau in der Pfalz, von November an ist er wieder im Londoner Hyde-Park zu Gast.

Tickets für die Fahrt im Riesenrad sind direkt am Riesenrad, über www.eventim.de und bei den bekannten VVK-Stellen erhältlich.