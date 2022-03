„City Star“ in Ludwigsburg

1 Im „City Star“ können Weinliebhaber am 25. März anstoßen. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Edle Tropfen über den Dächern der Barockstadt: Das Ludwigsburger VDP-Weingut Herzog von Württemberg hat eine Weinverkostung in nicht gerade alltäglichem Ambiente im Angebot.















Schwindelfreie Weinliebhaber kommen am Freitag, 25. März, in 70 Metern Höhe auf ihre Kosten: Das Ludwigsburger VDP-Weingut Herzog von Württemberg präsentiert um 20 Uhr bei einer 90-minütigen Gondelfahrt im Ludwigsburger Riesenrad „City Star“ Spitzenweine des auf der Domäne Monrepos ansässigen Weinguts. Es zählt mit knapp 40 Hektar Rebfläche zu den Spitzengütern der Region. VDP steht für Verband Deutscher Prädikatsweingüter, der sich besonders hohe Qualitätsstandards zum Anspruch macht.

Pro Gondel gibt es sechs ausgesuchte Weine des Weinguts. Die Weine werden während der 90-minütigen Fahrt live moderiert und per Funk in die Gondel übertragen. Eine Käse-Wurst-Platte und Wasser gibt es ebenfalls mit in die Kabine.

Der Ticketverkauf hat bereits begonnen. Weitere Informationen gibt es unter www.easyticket.de unter dem Stichwort „Weinverkostung im Riesenrad“.