„City Star“ in Ludwigsburg: Riesenrad dreht wieder seine Runden

„City Star“ in Ludwigsburg

1 Es dreht sich wieder: das Riesenrad ist zurück in Ludwigsburg. Foto: Simon Granville

Das Riesenrad auf dem Bärenwiesen-Parkplatz in Ludwigsburg hat am Samstag wieder seinen Betrieb aufgenommen. Die Betreiber hoffen auf einen ähnlichen Andrang wie 2022 – und auf Synergieeffekte durch das Jubiläum des Blühenden Barocks.











Besser hätte das Wetter zur Premieren nicht sein können. Bei strahlend blauem Himmel hatte sich am Samstag kurz vor 11 Uhr bereits eine kleine Menschenschlange vor dem Riesenrad versammelt, um zu den ersten zu gehören, die in einer der 48 weißen Gondeln des City Stars Platz nehmen durften, einem der größten mobilen Riesenräder der Welt. „Die ersten waren schon eine Viertelstunde vorher da“, berichtete Sebastian Göbel, dessen Familie das Riesenrad gehört. Insgesamt waren es am ersten Wochenende mehr als 2500 Mitfahrende.