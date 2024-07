Was verbindet London, Las Vegas, Wien oder Singapur mit Ludwigsburg? Das Riesenrad. Zwar steht der City-Star nur temporär auf der Bärenwiese, doch das schon zum zweiten Mal für mehrere Monate – und gehört damit zum Stadtbild für viele Ludwigsburger schon dazu. Und es dreht sich und dreht sich weiter . . .

Wie lange steht das Riesenrad noch?

Das Riesenrad wurde im März aufgebaut und bleibt noch bis zum 8. September in Ludwigsburg. Und es wird vermutlich zurückkommen: „Das ist nicht ausgeschlossen“, sagt Michael Scholz von der Veranstaltungsagentur Eventstifter. Schon als der City-Star zum ersten Mal auf der Bärenwiese aufgebaut wurde, war von einem etwa dreijährigen Rhythmus die Rede. Dass es jetzt nur zwei Jahre gedauert hat, lag am Jubiläum des Blühende Barocks. Als nächstes geht es für den City-Star für vier Wochen nach Landau zum Stadtjubiläum, danach steht wieder London auf dem Plan, wo das Riesenrad wieder im Hyde-Park aufgebaut wird. Dort machte „The Giant Wheel“, wie es in der britischen Hauptstadt heißt, bereits jeweils vor seinen beiden Besuchen in Ludwigsburg Station.

Lesen Sie auch

Lilli und Michael Scholz von Eventstifter und Riesenrad-Betriebsleiter Sascha Navicke (von links) bei einer kleinen Probefahrt. Foto: Werner Kuhnle

Wie hoch ist der City-Star?

Mit circa 70 Metern Höhe ist der City-Star das größte reisende Riesenrad der Welt. Zum Vergleich: Das London Eye ist 135 Meter hoch, der Singapur Flyer 165 Meter, der High Roller in Las Vegas 167 Meter. Dagegen fällt das Riesenrad im Prater in Wien mit seinen 67 Metern unter den stationären Riesenrädern eher klein aus.

Wie schwer ist das Riesenrad?

Der City-Star wiegt stolze 400 Tonnen. Die Teile für das transportable Riesenrad werden auf 16 Sattelaufliegern transportiert, davon sind sechs Schwertransporte. 48 Gondeln drehen sich von Dienstag bis Sonntag am Rad. Mitfahren kann man nur in 47 der Kabinen, denn eine ist defekt. Sie ist beim jüngsten Abbau in London „irgendwo dagegengeknallt, hat sich verzogen und braucht nun eine neue Tür“, wie Michael Scholz berichtet. Da der ganze City-Star eine Einzelanfertigung ist, sei die aber gar nicht so einfach zu bekommen und muss erst extra angefertigt werden. So lange fährt das Ganze eben mit einer verschlossenen Gondel weiter.

Unsere Empfehlung für Sie City Star in Ludwigsburg Das Riesenrad ist zurück Mit seinen 48 Gondeln und circa 70 Metern Höhe ist der City Star das größte reisende Riesenrad der Welt. Doch wer steckt eigentlich hinter dem City Star?

Wer kann mitfahren?

Jeder. „Wir haben Leute mit Babys und Leute, die fast 100 Jahre alt sind, im Riesenrad“, sagt Michael Scholz. Der City-Star ist barrierefrei. Auch Rollatoren und Rollstühle sind kein Problem, da es am Einstieg eine Rampe gibt. Zum Dinner im Riesenrad sind ebenfalls Rollis möglich.

Wie ist die Aussicht?

Grandios. Im Gegensatz zu anderen Standorten – der City-Star war vergangenes Jahr einige Monate in Böblingen – gibt es in Ludwigsburg jede Menge Schönes zu sehen: Von den Schlössern über das Blühende Barock (Blüba) und die Ludwigsburger Innenstadt bis hin zur idyllischen Umgebung.

Was ist neu?

Nach dem ersten Besuch des City-Stars in Ludwigsburg 2022 hat sich dieses Jahr ein kleines Detail verändert: Das Riesenrad dreht sich andersherum. Neu sind auch die Weinproben, die es neben den Dinnern im Riesenrad nun gibt. Die Dinner unter verschiedenen Mottos finden jeweils mittwochs statt. Zudem gibt es bis zum Abbau noch zwei Weinproben – am Samstag, 10. August, und am Samstag, 7. September.

Wie teuer ist die Fahrt?

Erwachsene zahlen 11 Euro für die Runden im Riesenrad in Ludwigsburg. Was im Vergleich zu London (35 Euro), Singapur (28 Euro) oder Las Vegas (27 Euro) verhältnismäßig günstig ist. Selbst in Wien kostet eine Fahrt 14 Euro. In Ludwigsburg gibt es zudem Riesenrad-Kombitickets inklusive Schloss- oder Blüba-Eintritt beziehungsweise beidem.

Elf Euro kostet eine Fahrt mit dem Riesenrad. Foto: Werner Kuhnle

Wie viele Besucher kamen bisher?

Während bei der Premiere in Ludwigsburg vor zwei Jahren insgesamt 257 000 Passagiere ihre Runden im City-Star drehten, rechnet Michael Scholz von Eventstifter diesmal mit rund 150 000 Besuchern, bis das Riesenrad am 8. September wieder abgebaut wird.

Was sind die schönsten Momente?

Die Fahrt im Riesenrad auf der Bärenwiese ist für manche durchaus eine Erinnerung und eine Entscheidung für die Ewigkeit. „Regelmäßig“, sagt Michael Scholz, „kommen Liebespaare, die sich in der Gondel verloben.“ Einmal gab es sogar Sekt für alle.