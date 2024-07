City-Race und Meisterschaft für Tretroller: Großes Radfahrevent in Ludwigsburg

1 Die Vizeweltmeisterin im Kunstradfahren Lara Füller ist auch zu Gast in Ludwigsburg. Foto: Baumann

Der RSC Komet veranstaltet am Wochenende die 1. Ludwigsburger Radsporttage. Es wird Spitzensport rund ums Fahrrad geboten. Am Sonntag fahren etwa 70 Radrennfahrer 60 Runden mitten durch die Innenstadt – auf einem Ein-Kilometer-Rundkurs.











Die Ludwigsburger Radsporttage „werden ein breites, Fahrrad-affines Publikum ansprechen“, sagt Konrad Werner, der Vorsitzende des Radsportclubs (RSC) Komet. Sein Verein, der schon Tour-de-France-Fahrer hervorgebracht hat, veranstaltet die Radsporttage und beabsichtigt, dieses neue Radsportereignis in Ludwigsburg langfristig „zu installieren“. Möglich immer Mitte/Ende Juli, „nach der Tour de France und vor dem Ferienbeginn“, so Werner, das sei ein optimaler Zeitpunkt. Wiederholungen der Radsporttage in den kommenden Jahren sind also fest eingeplant.