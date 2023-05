1 Ein Mann wurde bei dem Streit in Stuttgart schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: frenzelll - stock.adobe.com

An der Paulinenstraße in Stuttgart-Mitte kommt es nachts zum Streit zwischen zwei Männern. Die Situation eskaliert: Der eine Mann flüchtet in ein Geschäftszentrum, wo ihn sein Verfolger einholt und schlimm zurichtet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In der Nacht zum Montag ist bei einer Auseinandersetzung ein 30 Jahre alter Mann in Stuttgart-Mitte schwer verletzt worden. Die Polizei schildert den Hergang der Ereignisse: Demnach gerieten ein 37-Jähriger und der 30-Jährige gegen 00.25 Uhr an der Paulinenstraße aneinander. Der jüngere Mann schlug zu und flüchtete danach in das City Plaza.