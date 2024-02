City-Dialog in Stuttgart: Ideen für den Kampf gegen den Leerstand

1 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 6. City-Dialogs Foto: LHS/Leif Piechowski

Zu viel Leerstand auf der Königstraße? Beim 6. City-Dialog im Stuttgarter Rathaus ging es darum, wie Nutzungsänderungen und Baugenehmigungen schneller erteilt werden können. OB Nopper versprach, dass man Ideen dazu bald erneut diskutieren werde.











Das Schuhhaus Görtz, die Fläche von Maute-Benger und Hallhuber, die ehemalige Zara-Filiale: wer aktuell auf der Königstraße unterwegs ist, kommt an vielen leer stehenden Geschäften vorbei. Die Sorgen um den Handel und die Stuttgarter Innenstadt wachsen. Doch die Experten aus der Immobilienbranche betonen auch immer wieder, dass das Interesse an Flächen rund um die Königstraße ungebrochen groß ist – auch wenn sich die Anforderungen an die Immobilien verändert haben. Grundsätzlich werden weniger Quadratmeter benötigt und Flächen im Obergeschoss haben an Beliebtheit verloren. „Wie in vielen anderen Städten befindet sich die Innenstadt momentan in einem andauernden Transformationsprozess“, heißt es im Stuttgarter Rathaus. Welche Bedeutung dabei Handels- und Gastronomie-Immobilien haben und vor welchen Herausforderungen sie aktuell stehen, darüber diskutierten jüngst hinter verschlossenen Türen rund 30 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Interessensverbänden beim 6. City-Dialog. Oberbürgermeister Frank Nopper hatte dazu eingeladen.