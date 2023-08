1 So sehen die zimtigen „Rolls“ bei Cinnamood aus: Die Kölner Kette kommt nun auch nach Stuttgart. Foto: /Cinnamood

Wo auch immer die Kölner Zimtschnecken-Kette Cinnamood einen Laden öffnet, bilden sich oft lange Schlangen. Nach Hamburg, München und Berlin ist nun Stuttgart dran. Die Konkurrenz von Zeit für Brot teilt derweil mit, sie plane keine zweite Filiale in Stuttgart.









Bunt verzierte Röllchen aus Zimt und Zucker sind die süßen Stars in deutschen Großstädten. Die Biokette Zeit für Brot hat es mit der Zimtschnecke in der Calwer Passage in Stuttgart geschafft, dass sich Menschen so langsam vorwärts bewegen wie eine Schnecke. Denn es dauert oft sehr lang, bis sie endlich die Theke erreichen, weil so viele Menschen für das Gebäck Schlange stehen. Der Hype ist noch nicht vorbei.