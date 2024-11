1 Ein deutschlandweites Kino-Abo soll in den Startlöchern stehen. Foto: bbernard/Shutterstock

Mit „Cinfinity“ soll ab November 2024 ein deutschlandweites Kino-Abo starten, das unbegrenzten Filmgenuss für einen festen monatlichen Preis ermöglicht. Ein innovatives Modell, das Kinoliebhaber quer durchs Land wieder öfter in die Säle locken soll.











Das Kino bleibt für viele ein besonderer Ort – doch in Zeiten von Streamingdiensten kämpfen viele Kinosäle mit rückläufigen Besucherzahlen. Ein neues Abo-Modell möchte dem entgegenwirken. Das Konzept, das bereits erfolgreich in den Niederlanden praktiziert wird, verspricht nicht nur für Filmfans Vorteile, sondern soll auch den Kinos selbst neue Impulse geben. Dabei steht das Modell allen teilnehmenden Kinos offen, unabhängig von Kinoketten, was es deutschlandweit zugänglich macht.