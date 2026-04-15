CinemaCon in Las Vegas: Zendaya begeistert mit futuristischem Dune-Look

Zendaya hat bei der CinemaCon in Las Vegas mit einem deutlich von "Dune" inspirierten Outfit für Aufsehen gesorgt. Zusammen mit Timothée Chalamet präsentierte sie erste Szenen aus dem dritten Teil.
Zendaya (29) sorgte bei der CinemaCon in Las Vegas für einen echten Hingucker. Während Co-Star Timothée Chalamet (30) mit beigefarbener Hose in verwaschener Optik, schwarzem Hoodie und dunkelbrauner Jacke auf einen lässigen Auftritt setzte, erschien die Schauspielerin in einem Outfit mit deutlichen "Dune"-Anklängen, das alle Aufmerksamkeit auf sich zog.