CinemaCon in Las Vegas: Zendaya begeistert mit futuristischem Dune-Look

Zendaya hat bei der CinemaCon in Las Vegas mit einem deutlich von "Dune" inspirierten Outfit für Aufsehen gesorgt. Zusammen mit Timothée Chalamet präsentierte sie erste Szenen aus dem dritten Teil.

Zendaya (29) sorgte bei der CinemaCon in Las Vegas für einen echten Hingucker. Während Co-Star Timothée Chalamet (30) mit beigefarbener Hose in verwaschener Optik, schwarzem Hoodie und dunkelbrauner Jacke auf einen lässigen Auftritt setzte, erschien die Schauspielerin in einem Outfit mit deutlichen "Dune"-Anklängen, das alle Aufmerksamkeit auf sich zog.

Bei der Veranstaltung im Caesars Palace stimmte das Duo auf den dritten Teil von "Dune" ein, der im Dezember 2026 in die Kinos kommen soll.

Wüstenlandschaft als Outfit

Zendaya setzte bei ihrem Auftritt auf ein perfekt abgestimmtes Ensemble aus der FW26-Kollektion von Schiaparelli. Ihr "Dune"-inspirierter Look bestand aus einem sandfarbenen, taillierten Blazer mit überzeichneten Schultern und breitem, spitz zulaufendem Kragen. Mehrere wattierte Lagen und die nuancierten Sandtöne ließen das Outfit an wellenförmige Dünen erinnern. Dazu trug sie einen knielangen Rock im selben Farbton.

Abgerundet wurde der Look mit karamellfarbenen "So Kate"-Pumps von Christian Louboutin und Hoop-Ohrringen von Bondeye Jewelry. Die Haare trug Zendaya im Wet-Look streng nach hinten gekämmt, dazu kam Make-up in Braun- und Goldtönen, das die futuristisch-erdige Wirkung des Stylings stimmig unterstrich.

Zendaya und Timothée Chalamet kehren in "Dune: Teil Drei" als Chani und Paul Atreides zurück. Zum Cast gehören außerdem Robert Pattinson (39), Florence Pugh (30), Jason Momoa (46), Rebecca Ferguson (42) und Anya Taylor-Joy (29).

Bei der CinemaCon präsentierten Zendaya und Chalamet gemeinsam mit Momoa und Regisseur Denis Villeneuve (58) im Rahmen einer Podiumsdiskussion zudem die ersten sieben Minuten des kommenden Films.