Cindy Crawford: Seit sie 50 wurde, hat sie Augenprobleme

Nahaufnahmen am frühen Morgen machten ihr zu schaffen. Jetzt erklärt Cindy Crawford warum: Das Supermodel leidet seit dem 50. Geburtstag an einer Augenlid-Erkrankung.
Cindy Crawford (60) ist seit Jahrzehnten eines der großen Gesichter der Modewelt. Jetzt hat das Supermodel offen über körperliche Veränderungen gesprochen. Gegenüber dem Magazin "People" enthüllte Crawford, dass sie seit ihrem 50. Geburtstag an Blepharoptosis leidet, einer Erkrankung, bei der das obere Augenlid absackt und die Sehachse einengen kann.