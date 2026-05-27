Cindy Crawford: Seit sie 50 wurde, hat sie Augenprobleme

Nahaufnahmen am frühen Morgen machten ihr zu schaffen. Jetzt erklärt Cindy Crawford warum: Das Supermodel leidet seit dem 50. Geburtstag an einer Augenlid-Erkrankung.

Cindy Crawford (60) ist seit Jahrzehnten eines der großen Gesichter der Modewelt. Jetzt hat das Supermodel offen über körperliche Veränderungen gesprochen. Gegenüber dem Magazin "People" enthüllte Crawford, dass sie seit ihrem 50. Geburtstag an Blepharoptosis leidet, einer Erkrankung, bei der das obere Augenlid absackt und die Sehachse einengen kann.

Für das Supermodel hatte das im Alltag spürbare Konsequenzen - vor allem beruflicher Natur. Wer wie Crawford regelmäßig vor Kameras steht, dessen Augen sind das erste, was der Betrachter sieht. "Ich kann aufstehen, wann immer ihr wollt, aber mein Gesicht wacht erst um 9 Uhr auf - plant also keine Nahaufnahmen", sagte sie ihren Fotoproduktionsteams offen.

Wenn die Augen nicht mehr mitspielen

Die Erkrankung machte sich besonders bei frühen Shootings bemerkbar. Crawford beschrieb gegenüber "People", wie sie auf Monitoren Veränderungen an ihren Augen erkennen konnte. Manchmal mussten Visagisten ihre Lider regelrecht hochhalten, um überhaupt Lidschatten auftragen zu können. "Ich konnte auf der Kamera sehen, dass meine Augen einfach nicht mehr so strahlend wirkten wie früher", erklärte sie.

Fachlich eingeordnet wird das Phänomen von der Dermatologin Dr. Dendy Engelman, die Crawford selbst nicht behandelt hat, aber gegenüber "People" die medizinischen Hintergründe erläutert: Mit dem Alter schwäche sich der Muskel ab, der das Oberlid kontrolliert. In Kombination mit dem natürlich absinkenden Augenbrauenbereich führe das zu einer sichtbar kleineren Augenöffnung - ein Prozess, der sich schleichend vollzieht und vielen Frauen erst dann bewusst wird, wenn er längst eingesetzt hat.

Erst verschreibungspflichtige Augentropfen hätten ihr dabei geholfen, das Oberlid vorübergehend anzuheben. Ihr 50. Geburtstag, enthüllte Crawford noch, sei für sie persönlich der härteste gewesen. "Das war der, bei dem ich dachte: Daran ist nichts Mädchenhaftes mehr."

"Das Altern hat seine Herausforderungen und seine Geschenke", sagte sie noch gegenüber "People".