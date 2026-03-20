Die Peaky Blinders sind zurück. Die aus der gleichnamigen Serie bekannten Gangster aus Birmingham dürfen dieses Mal in einem Netflix-Film ihr Unwesen treiben. Doch ihr legendärer Anführer Tommy Shelby hat sich zurückgezogen, stattdessen hat sein Sohn Duke das Sagen. Wird der König entthront?
Cillian Murphy (49) schlüpft erneut in seine legendäre Rolle als Gangsterboss Tommy Shelby. Nach sechs Staffeln "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham" (2013-2022) können sich Netflix-Nutzer ab 20. März über eine Filmfortsetzung der Serie freuen. Dabei kommt es nicht nur zum Wiedersehen mit vertrauten Gesichtern.