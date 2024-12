Erster Trailer: Cillian Murphy als Zombie in „28 Years Later“?

Der heute veröffentlichte erste Trailer zu „28 Years Later“, der lang erwarteten Fortsetzung der Kult-Zombie-Reihe, hat unter Fans für hitzige Diskussionen gesorgt. Eine Szene, die besonders auffällt, zeigt einen abgemagerten Mann, der sich vom Boden erhebt. Diese Szene hat Spekulationen entfacht: Könnte es sich dabei um Jim handeln, den Protagonisten aus „28 Days Later“, gespielt von Cillian Murphy?

Rückkehr von Cillian Murphy: Ein Rätsel

Während Cillian Murphy als Produzent des Films bestätigt wurde, bleibt unklar, ob er erneut in der Rolle des Jim zu sehen sein wird. Gerüchte sprechen von einer „überraschenden Weise“, in der er in die Handlung eingebunden wird. Doch die Abwesenheit seines Namens auf dem ersten offiziellen Poster heizt die Diskussionen weiter an. Fans fragen sich nun, ob Murphy möglicherweise als Infizierter auftritt. Die Filmdatenbank IMDb zählt ihn zumindest als Teil des Casts auf.

Hier können Sie sich die Szene ansehen, die Cillian Murphy angeblich als Zombie zeigt:

Die Handlung: 28 Jahre nach dem Ausbruch

Der neue Film spielt fast drei Jahrzehnte nach dem ursprünglichen Ausbruch des Rage-Virus. Die Welt hat sich verändert, doch das Virus wütet weiterhin. Im Mittelpunkt steht die Geschichte eines jungen Jungen, der verzweifelt nach einem Arzt sucht, um seine sterbende Mutter zu retten.

Zur Besetzung gehören unter anderem Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson und Ralph Fiennes. Ralph Fiennes hat in einem Interview angedeutet, dass der Film sowohl emotional als auch schockierend sein wird und neue Dimensionen des Horrors erforscht.

Fan-Spekulationen und Erwartungen

Die Frage, ob Cillian Murphy als Zombie zurückkehrt, bleibt vorerst unbeantwortet. Für Fans des Franchises stellt der Trailer jedoch eine spannende Rückkehr in die von Chaos geprägte Welt des Rage-Virus dar.

Bis zum Kinostart am 19. Juni 2025 müssen sich Zuschauer gedulden, um Gewissheit zu erlangen. Bis dahin bleibt Raum für Spekulationen und Vorfreude auf einen der am heißesten erwarteten Horrorfilme des kommenden Jahres.

Fazit

Der Trailer zu „28 Years Later“ verspricht eine Fortsetzung, die sowohl Fans der ersten Stunde als auch Neulinge begeistert. Ob und in welcher Form Cillian Murphy zurückkehrt, bleibt das große Mysterium. Die düstere Atmosphäre und die spannende Prämisse machen den Film zu einem Highlight des kommenden Jahres.

