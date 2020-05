1 Blick in die Tübinger Straße, Stuttgart 1942 Foto: Stadtarchiv Stuttgart

Zwischen Alltag und Luftangriffen: unsere Chronik schildert, wie das Jahr 1942 für die Stuttgarter Bevölkerung verlief.

Stuttgart - Unser Geschichtsprojekt „Stuttgart 1942“ spürt dem Leben und Alltag der Stuttgarter Bevölkerung in diesem Jahr nach. Wie viel Alltag in 1942 steckt, zeigt ein Blick in die Zeitung. 1942 gab es in Stuttgart zwei größere Titel, den „NS-Kurier“ und das „Stuttgarter Neue Tagblatt“. Sie berichteten unter den Bedingungen von Zensur und Propaganda über den Kriegsverlauf, aber auch über Fragen zur Lebensmittelversorgung, Kulturveranstaltungen oder schlicht das Stadtleben.

In der „Chronik der Stadt Stuttgart 1933 bis 1945“ sind die wichtigsten Ereignisse aus zwölf Jahren Naziherrschaft verzeichnet. Aus dieser Veröffentlichung des Stadtarchivs Stuttgart greifen wir Woche für Woche jene Ereignisse heraus, die nach unserer Einschätzung das Leben in dieser Zeit anschaulich beschreiben.

4. bis 10. Mai: Der erste schwere Bombenangriff

Bomben des vierten Luftangriffs fallen am 5. Mai auf Stuttgart, sie treffen die Stadtbezirke Zuffenhausen und Bad Cannstatt. 13 Menschen kommen ums Leben, 37 werden verletzt. Oberbürgermeister Karl Strölin sagt, dieser Angriff sei der Beweis, dass feindliche Bomber durchaus die Stadt Stuttgart orten können und deshalb mit weiteren Luftangriffen gerechnet werden müsse.

Aus rund 36 000 Betrieben werden zehn neu als Musterbetriebe und 70 mit dem Gaudiplom für hervorragende Leistungen in der Arbeitskammer Württemberg ausgezeichnet. Dieses Abzeichen verleiht die Deutsche Arbeiterfront, um den Ausbildungsablauf, die Ausbilder und die Zusammenarbeit mit der Hitlerjugend zu würdigen.

Fritz Mader, Gauwart der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude, wird Professor an der Akademie der bildenden Künste. In der Stadthalle singen rund 3000 Mitglieder des Schwäbischen Sängerbundes für das Deutsche Rote Kreuz.

Im ersten Spiel der Vorrunde zur deutschen Fußballweltmeisterschaft scheiden die Stuttgarter Kickers gegen die SS-Sportgemeinschaft Straßburg mit einer 0:2 Niederlage aus.