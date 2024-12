Christophorus-Symphonie-Orchester Stuttgart: Der Marathon-Mann unter den Dirigenten

1 Patrick Strub gibt seine Abschiedsvorstellung beim Christophorus-Symphonie-Orchester Stuttgart. Foto:

Nach 45 Jahren gibt Patrick Strub, der Künstlerische Leiter des Christophorus-Symphonie-Orchesters Stuttgart, den Dirigentenstab weiter. Aus einem „chaotischen Haufen“ hat er einen qualitativ hochstehenden Klangkörper geformt. An diesem Donnerstag gibt er sein Abschiedskonzert.











Das Christophorus-Symphonie-Orchesters (CSO) hat einen großen Auftritt. Wieder mal. Am Donnerstag, 5. Dezember, 20 Uhr, spielen die Laienmusiker im Beethovensaal in der Liederhalle. Auf dem Programm stehen: „Felix Mendelssohn: Ouvertüre Ruy Blas, Carl Reinecke: Konzert für Flöte und Orchester, D-Dur und Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 3 (Eroica) – unter der Leitung von Patrick Strub“. Unter wem sonst? Der in Stuttgart aufgewachsene und in Remseck wohnhafte Strub hat die Leitung des Orchesters gefühlt schon immer inne. Genauer gesagt seit 45 Jahren. So lange wie kein anderer Dirigent. Ihm selbst ist jedenfalls keiner bekannt, der länger ein namhaftes Orchester dirigiert hätte.