Christopher und Jakob Goelz aus Oberwälden: Wie Vater und Adoptivsohn eine Schule in Guinea gründeten

1 Christopher Goelz und Jakob engagieren sich gemeinsam für Guinea – auch wenn es mal knirscht. Foto: privat

Vor sieben Jahren hat Christopher Goelz den damals knapp 18-jährigen Jakob, einen Flüchtling aus Guinea, adoptiert. Jetzt haben Vater und Sohn in Jakobs Heimatstadt Kindia eine Schule für 840 Kinder eingeweiht. Wie es dazu kam.











Die Buben tragen kurze Hosen und Hemden in sonnigem Gelb, die Mädchen rot- und blau-weiß karierte Kleider: Schulkinder auf dem Weg zum Unterricht, der aber an diesem 15. Oktober 2024 nicht gleich beginnt. Erst einmal werden Gäste bejubelt: Christopher Goelz und sein Adoptivsohn Jakob, die diese Ecole privée Selma in Jakobs Heimatstadt Kindia in Guinea gegründet und gebaut haben und zur offiziellen Eröffnung der gesamten Anlage gekommen sind. Hunderte Erst- bis Siebtklässler umringen Goelz, verwuscheln ihm die blonden Haare, singen ihre Nationalhymne, folgen dann aber brav den Lehrkräften in die Klassenzimmer und hören Jakob zu, der ihnen von seiner neuen Heimat Schwaben erzählt. Und dass man dort am liebsten Spätzle esse.