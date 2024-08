Christopher Street Days: Tausende bei Pride-Paraden in Jena, Magdeburg und Bremen

3 Unter dem Motto "Thüringen bleibt bunt!" gingen viele Menschen beim CSD auf die Straße. Foto: Bodo Schackow/dpa

Tausende Menschen sind beim Christopher Street Day in mehreren deutschen Städten durch die Straßen gezogen. Mit bunten Outfits und lauten Demo-Zügen forderten sie mehr Toleranz und Vielfalt.











Bremen/Magdeburg/Jena - Laut war es und vor allem bunt: In mehreren deutschen Städten sind Tausende für die Rechte von lesbischen, schwulen und queeren Menschen auf die Straße gegangen. Allein in Bremen demonstrierten beim Christopher Street Day (CSD) rund 22.000 Menschen, wie die Polizei mitteilte. Auch beim CSD in Magdeburg (2500) und im thüringischen Jena (1700 laut Polizei) schlossen sich viele Menschen dem Protestzug für Toleranz und Vielfalt an.