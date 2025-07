Christopher Street Day: „Nie wieder still“: Was man über den CSD wissen muss

1 Stuttgart erstrahlt am Samstag in den Farben des Regenbogens. Foto: Heiko Rebsch/dpa

Mehr Formationen als je zuvor, erhöhte Sicherheitsmaßnahmen: Die Pride-Demo will am Samstag in Stuttgart ein starkes Signal setzen. Alles, was man über den CSD wissen muss.











Sich nicht kleinmachen und sich den wachsenden Anfeindungen in großer Stärke selbstbewusst widersetzen: Unter dem Motto „Nie wieder still! Laut für Freiheit, stark für Vielfalt“ zieht der Christopher Street Day (CSD) mit einer Rekordzahl von 160 Formationen (vor einem Jahr waren es 150) am Samstag, 26. Juli, durch die Innenstadt.