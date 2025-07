Christopher Street Day: Erstmals seit vielen Jahren ist die CDU beim Stuttgarter CSD nicht dabei

1 Am CSD-Zug beteiligt sich die CDU in diesem Jahr nicht. Foto: Lichtgut

Mit 160 Formationen wird der CSD am 26. Juli größer als je zuvor. Eine Absage aber gibt es: Die CDU ist erstmals seit etwa zehn Jahren nicht dabei. Dies sorgt nun für Diskussionen.











Der CSD-Verein ist „sehr überrascht“ über die Absage der CDU für die Pride-Demonstration am kommenden Samstag in Stuttgart. Mit Ausnahme der AfD haben sich alle Parteien angemeldet, auch die Freien Wähler beteiligen sich erneut in diesem Jahr. Während die CSD-Organisatoren in Karlsruhe bundesweit für Aufsehen sorgten, weil sie die CDU für eine „queerfeindliche Partei“ halten und ihr deshalb die Teilnahme verweigerten, habe es in Stuttgart „ein sehr konstruktives Gespräch“ gegeben mit dem Verband Lesben und Schwule in der Union (LSU) „bezüglich der Kritik an der CDU, was deren Haltung zum Selbstbestimmungsrecht betrifft“, berichtet Betina Starzmann vom CSD-Vorstand.