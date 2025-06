Christopher Street Day: Drei wohl queeren-feindliche Zwischenfälle beim CSD Esslingen

25 Etwa 2000 Menschen demonstrieren am Samstag für die Rechte von queeren Personen. Foto: Roberto Bulgrin

Etwa 2000 Menschen nahmen am Samstag, 21. Juni, am Christopher Street Day Esslingen teil. Am Rande der Demonstration kam es zu drei Vorfällen – die Polizei ermittelt.











Link kopiert



Es sei ein Wermutstropfen bei einer ansonsten rundum gelungenen Veranstaltung, sagt Jessina Zühlke, die Presseverantwortliche des CSD-Organisationsteams. Etwa 2000 Menschen demonstrierten am Samstag in Esslingen für die Rechte von queeren Personen. Auf der größtenteils friedlichen Demo des Christopher Street Days kam es am Rande zu drei Zwischenfällen.