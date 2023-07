15 Berlin ist an diesem Samstag noch bunter als sonst. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Feiern und demonstrieren geht beim CSD gut zusammen. In Berlin sind mehrere hunderttausend Menschen dabei. Die einen tanzen auf der Straße, die anderen auf den Dutzenden von Trucks.









Bunt, laut und in der Innenstadt nicht zu übersehen: Beim Christopher Street Day (CSD) waren am Samstag in Berlin Hunderttausende Menschen auf den Straßen. Der Demonstrationszug mit gut 75 Fahrzeugen und rund 100 Gruppen von oft fantasievoll gekleideten Teilnehmern zu Fuß bewegte sich auf einer 7,4 Kilometer langen Strecke durch mehrere Berliner Stadtteile. Das Motto lautete diesmal „Be their voice – and ours! Für mehr Empathie und Solidarität!“ House- und Elektrobeats waren zu hören. Seifenblasen stiegen auf, Konfetti wurde geworfen, viele tanzten auf den Straßen - und auf den Anhängern der Trucks.