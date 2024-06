Christoph Kramer bei EM 2024: Abfällige Gesten – ZDF-Experte tadelt Jude Bellingham

1 Christoph Kramer und Per Mertesacker analysieren die EM-Spiele im ZDF. Foto: dpa/Christian Charisius

Jude Bellingham hat England mit einem sehenswerten Tor vor dem frühen EM-Aus bewahrt. Das Verhalten des 21 Jahre jungen Fußball-Stars kommt nicht überall gut an.











Link kopiert



Englands Matchwinner Jude Bellingham hat nach seinem Traumtor im EM-Achtelfinale vom deutschen Ex-Nationalspieler Christoph Kramer Kritik für sein Auftreten abbekommen. „Er ist natürlich ein herausragender Spieler, er muss nur insgesamt aufpassen, dass er jetzt nicht anfängt, Allüren zu bekommen in ganz jungem Alter. Was ich immer ganz schlimm finde, ist, wenn man vor eigenen Mitspielern abwinkt. Er hatte so ein paar Gesten drin, auch schon in den letzten Spielen“, sagte der ZDF-Experte am Sonntagabend. England hatte zuvor in Gelsenkirchen mit 2:1 nach Verlängerung gegen die Slowakei gewonnen - auch dank Bellingham.