Christmas in the Spotlight: Taylor Swift und Travis Kelce: Ihre Lovestory wird zum Weihnachtsfilm

"Christmas in the Spotlight"

1 Taylor Swift und Travis Kelce: Beim Super-Bow-Sieg lag sich das Paar in den Armen. Foto: Patrick Smith/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Das jährliche Weihnachtsfilm-Programm von Lifetime TV enthält dieses Mal auch eine Liebesgeschichte, die von der Romanze von Taylor Swift und Travis Kelce inspiriert ist.











Link kopiert



Das jährliche Weihnachtsfilm-Programm des US-Kabelsenders Lifetime beginnt am 16. November, wie nun bekannt gegeben wurde. Bis zum ersten Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember werden jeden Samstag und Sonntag zwölf neue Liebesfilme im US-TV ausgestrahlt. Eines der Highlights ist eine von US-Superstar Taylor Swift (34) und US-Footballstar Travis Kelce (35) inspirierte Liebeskomödie. "Christmas in the Spotlight" (Dt. "Weihnachten im Rampenlicht") ist auf den 23. November um 20:00 Uhr terminiert.